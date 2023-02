Apple Watch Series 8 (45 mm): SUPER SCONTO su Amazon

Il meraviglioso Apple Watch Series 8 con cassa da 45 mm silver, modem GPS sotto la scocca e cinturino bianco abbinato, si porta a casa oggi all’incredibile prezzo di soli 469,00€ al posto di 549,00€, con il 15% di risparmio rispetto al prezzo originale. Capite bene che il suddetto dispositivo è un vero e proprio gioiello tecnologico all’ultimo grido che, siamo sicuri, amerete alla follia sin dal primo utilizzo.

Comprandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo, alla consegna celere in pochissimi giorni a casa vostra, ma anche al reso gratuito (se ce ne fosse bisogno) entro un mese dall’acquisto. Come non citare poi la doppia garanzia; da un lato quella classica di Apple (ulteriormente espandibile con AppleCare), dall’altro quella di Amazon con due anni di assistenza tecnica compresa, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Infine, sappiate che si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Non male se si vuole portarlo a casa con un costo vantaggioso, senza però gravare troppo sul proprio conto corrente.

Apple Watch Series 8 su Amazon; il Best Buy del giorno

Apple Watch Series 8 è un prodotto eccellente; c’è uno schermo nitido e luminoso, risoluto e dotato di tecnologia OLED. Vi è anche l’Always On Display e sappiate che le cornici sono super contenute. La versione in sconto ha la cassa silver e il cinturino è bianco. Volendo ci sono altre combinazioni di colore.

È un notificatore, un assistente sanitario fantastico che segnala battiti del cuore, livello di ossigeno nel sangue e molto altro ancora. Non di meno è un companion sportivo che monitora i vostri progressi sportivi. Questo gioiello, a 469,00€, è lo smartwatch da acquistare oggi su Amazon, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

