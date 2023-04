Apple Watch Series 8 (45 mm): sconto FOLLE per poche ore (-13%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno sconto semplicemente unico relativo ad uno dei gadget più venduti e richiesti dall’utenza. Ci riferiamo ovviamente, al meraviglioso Apple Watch Series 8 che, nella sua iterazione con cassa in alluminio Midnight da 45 mm, si porta a casa a soli 479,99€ al posto di 549,00€. Ovviamente è la versione con il modulo GPS, priva però del modem Cellular. A questo prezzo, con lo sconto folle del 13% sul valore di listino (per un gadget di punta di casa Apple), capite bene che è da prendere al volo. Offerte simili non si trovano tutti i giorni, ecco perché vi invitiamo ad effettuare l’acquisto nel breve periodo così da non lasciarvi sfuggire l’occasione.

Apple Watch Series 8: il top ad un prezzo WOW

Apple Watch Series 8 con cassa da 45 mm Midnight viene venduto e spedito da Amazon; questo implica che godrà della massima garanzia possibile; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro, quella del rivenditore con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può dilazionare l’importo del wearable in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (anche a tasso zero). Cosa volere di più quindi?

Questo è un eccellente notificatore, misura il battito cardiaco H24, sette giorni su sette, dispone di sensori evoluti che permettono di misurare il livello di ossigeno presente nel sangue e perfino di fare un ECG direttamente dal proprio polso. Lo schermo è OLED e dispone dell’Always On Display e si vede bene in ogni condizione di luce. Ha una buona batteria che dura un giorno e si ricarica rapidamente con il sistema proprietario. A soli 479,99€ è il top del momento, ma siate veloci, potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.