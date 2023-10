Apple Watch Series 8 (45 mm): meno di 370€ su Amazon, è BEST BUY

Oggi vogliamo parlarvi di uno degli smartwatch della mela più venduti ed apprezzati dell’ultimo periodo; si chiama Apple Watch Series 8 ed è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di 369,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: è un best buy assoluto, costa pochissimo ma offre tanto. Di fatto, la versione che vi proponiamo noi è quella con cassa Midnight in alluminio da 45 mm con cinturino abbinato. La consegna con Prime sarà veloce e immediata, gratuita e garantita; questo implica che il dispositivo arriverà a casa vostra o presso il vostro domicilio entro 24 o 48 ore e volendo, ci sarà anche la possibilità di farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate, dunque?

Apple Watch Series 8 con cassa Midnight da 45 mm: non potete perderlo

Questo meraviglioso smartwatch della mela è un vero portento: è in grado di fare qualsiasi cosa, dispone di un design mozzafiato, elegante ed è dotato di tantissimi sensori evoluti che servono per monitorare il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, ma non solo. Si può anche fare un ECG direttamente dal proprio polso e, volendo, si può anche tener traccia della qualità del sonno mediante un applicazione apposita. A proposito, l’app Salute è indispensabile e vi aiuterà a controllare al meglio i vostri parametri vitali. Infine, questo è un companion di allenamenti e un notificatore perfetto.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere, c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Con un prezzo di 369,00€, questo è l’Apple Watch da acquistare, non lasciatevelo sfuggire: è il modello con cassa Midnight da 45 mm.

