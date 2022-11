Apple Watch Series 8 (45 mm): MAI VISTO a questo prezzo, CORRETE

Apple Watch Series 8 è l’ultimo smartwatch del colosso di Cupertino. È un dispositivo meraviglioso, ricco di features all’avanguardia, pensato per la vita di tutti i giorni… e non solo. Oltre ad essere un eccellente notificatore, è un perfetto assistente sanitario, un compagno di allenamenti, una vera e propria estensione del vostro iPhone. Sì, è compatibile solo con i telefoni del brand americano, ci sembra scontato dirlo.

Oggi, nel nostro consueto giro mattutino alla ricerca di frizzanti offerte da consigliarvi, abbiamo scovato una promozione meraviglioso riguardante proprio questo piccolo gioiello da polso. Il wearable infatti, si trova a soli 489,00€ al posto di 549,00€ nella sua versione con cassa da 45 mm e con modulo GPS e colorazione Midnight al seguito. Il cinturino arriva abbinato alla tinta della scocca.

Apple Watch Series 8: un companion perfetto

L’orologio viene venduto e spedito da Amazon quindi questo significherà godere di una duplica garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro lato quella di Amazon per ben due con assistenza tecnica pronta a risolvere i vostri problemi tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei giorni festivi.

Fra le altre cose dobbiamo ricordarvi che si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno del portale (per chi lo ha già disponibile) e in più c’è la possibilità di usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2023.

Come detto, il Watch Series 8 è un device meraviglioso, pensato per lo spot, per il monitoraggio del sonno, per la gestione delle notifiche, per il controllo della propria salute (gestisce il battito cardiaco, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, consente di eseguire un ECG dal proprio polso e molto altro ancora). Per 489,00€ non potete lasciarvelo sfuggire: c’è un risparmio pari all’11% sul prezzo di listino.

