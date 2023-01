Apple Watch Series 8 (45 mm) GPS+Cellular: sconto del 4% alla cassa

Se state cercando uno smartwatch di punta di casa Apple non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 8. Il modello con cassa da 45 mm e in colorazione Product (RED) e modem GPS+Cellular si porta a casa con soli 645,00€ al posto di 669,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo del gadget, mentre la consegna è super veloce. In pochissimi giorni sarà da voi.

Fra le altre cose, dobbiamo ricordare che c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al portale ma c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Come non segnalare poi la doppia garanzia; con quella di Apple avrete un anno di supporto presso gli Apple Store di tutto il mondo, con quella di Amazon invece, godrete di due anni di assistenza tecnica via chat o via telefono con eventuale sostituzione del gadget in caso di malfunzionamento. Mica poco.

Apple Watch Series 8: a questo prezzo è completissimo

Il gadget presenta il modem interno per la connettività cellulare così potrete usarlo anche senza l’ausilio dello smartphone vicino; inoltre si possono sincronizzare le canzoni, la musica, i podcast e gli audiolibri con le app di streaming per ascoltarle – magari con gli AirPods – anche in mobilità.

Può misurare la temperatura corporea ma attenzione: questa feature serve solo per avere una misurazione precisa del ciclo mestruale femminile. Infine, misura il livello di ossigeno presente nel sangue con un sensore apposito e c’è il rilevamento della frequenza cardiaca e del ritmo irregolare con notifiche al seguito. È un assistente sanitario, un companion per gli allenamenti e un notificatore. Apple Watch Series 8 ha poi la cassa in alluminio color Product (RED) con cornici sottili e vetro curvo 2.5D super definito con Always On Display.

Oggi lo trovate a soli 645,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.