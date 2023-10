Apple Watch Series 8 (45 mm): fallo TUO adesso a 369€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch e magari avete un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 8 che, grazie agli sconti folli di Amazon, costerà solo 369,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un best buy unico, un prodotto eccezionale che viene venduto ad un prezzo irrisorio per ciò che offre. Non di meno, grazie al noto portale di e-commerce americano, si potrà godere di ulteriori vantaggi esclusivi. Non pensateci troppo, se siete interessati/e: a questa cifra è difficile trovare di meglio, pertanto non perdete tempo prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promo dedicata.

Apple Watch Series 8 su Amazon: il best buy del giorno

Questo meraviglioso smartwatch di casa Apple infatti, è un vero best buy al prezzo di 369,00€: capite bene che ci troviamo di fronte ad un gadget che può fare di tutto, ancora attualissimo (d’altronde è uscito lo scorso anno e il nuovo modello è pressocché identico), e dispone di tanti sensori evoluti per il monitoraggio del fitness e della propria salute.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che si potrà usufruire di tantissimi vantaggi esclusivi; in primo luogo, la consegna sarà celere e immediata (anche in meno di 24 o 48 ore), oltre che gratuita e garantita. Altresì, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento e poi, grazie al servizio esterno di CreditLine di Cofidis, si potrà dilazionare l’importo del wearable in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema del sito. A soli 369,00€ potrete fare vostro uno dei migliori smartwatch di casa Apple; il modello da 45 mm con cassa color Midnight è un vero affare a questo prezzo, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.