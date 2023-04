Apple Watch Series 8 (45 mm): IMPERDIBILE con lo sconto del 13% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch veramente assurdo: è l’Apple Watch Series 8, un prodotto che noi lo definiamo “quello giusto per tutti”. Capiamoci: non costa pochissimo, ma offre specifiche top di altissimo rilievo. Partiamo dal costo di listino: 549,00€ ma che, grazie agli sconti di Amazon, sarà vostro con soli 479,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Il risparmio sarà notevole e si avrà accesso a tantissimi vantaggi esclusivi che vedremo fa poco.

Apple Watch Series 8: perché è quello “giusto per tutti”?

Lo definiamo quello più versatile per tutti per una serie di motivi: in primo luogo ha un prezzo tutto sommato abbordabile. Grazie ad Amazon poi, potrete dilazionare l’importo del wearable in comode rate con Cofidis o in cinque pagamenti rateali a tasso zero. Fra le altre cose però, segnaliamo che è un notificatore eccellente; le notifiche provenienti dai social network arriveranno precise e puntuali sul vostro device. Potrete perfino rispondere alle telefonate e ai messaggi grazie alla cassa e al microfono integrati e grazie alla tastiera presente sullo schermo (che, tra l’altro, è un meraviglioso pannello OLED ben risoluto con Always On Display). Citiamo poi la cassa in alluminio super resistente, il software che è veramente completo e i tanti sensori evoluti sotto il telaio. Si può monitorare il livello di ossigeno nel sangue, si può controllare il battito cardiaco H24, sette giorni su sette, ma non solo.

Apple Watch Series 8 è un gioiello in tutto e per tutto; le spese di spedizione sono comprese nel prezzo di vendita, la consegna sarà celere e veloce presso il vostro domicilio o un luogo da voi scelto, ma avrete anche la possibilità di farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Fate presto perché a 479,00€ per la versione con cassa da 45 mm in colorazione Midnight potrebbe andare a ruba. Siate veloci se siete interessati.

