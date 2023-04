Apple Watch Series 8 (45 mm) a meno di 500€: BEST BUY del giorno

Se state cercando un super smartwatch premium, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 8 da 45 mm con modulo GPS. Il dispositivo infatti si porta a casa con soli 499,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Rispetto al valore di listino risparmierete il 9%, ovvero 49€ sul valore di listino. Mica poco se pensate che è un prodotto uscito in commercio da pochissimo. Insomma, fate presto se siete interessati perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Apple Watch Series 8: impossibile ignorarlo a questo prezzo

Capiamoci: questo wearable è davvero eccezionale al prezzo a cui viene venduto; 499,00€ per un dispositivo sanitario di punta in grado di misurare il battito cardiaco H24, di controllare il livello di ossigeno nel sangue, di fare un check completo della qualità del sonno, è davvero un’ottima cifra.

Pensate che comprandolo da Amazon avrete diritto anche alle spese di spedizione gratuite e alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Lo schermo è un bellissimo pannello AMOLED con cassa da 45 mm in colorazione midnight; il cinturino è abbinato alla scocca dell’orologio e sappiate che questo device dispone anche dell’Always On Display per controllare l’orologio con un colpo d’occhio.

Potrete usare Apple Watch Series 8 anche per fare un ECG dal proprio polso, per controllarvi il livello di ossigeno nel sangue, per monitorare i vostri progressi sportivi negli allenamenti, ma non solo. Questo è un notificatore a tutto tondo che vi darà anche la possibilità di rispondere alle telefonate con microfono e cassa integrata.

Fate presto se siete interessati; a 499,00€ potrebbe andare a ruba, ma dovrete essere veloci. Potrebbero anche esserci poche scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.