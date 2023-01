Apple Watch Series 8 (45 mm) a meno di 500€: approfittatene ADESSO

Apple Watch Series 8 è il miglior smartwatch consumer dell’azienda; se non considerazione l’iterazione Ultra che è destinata ad un target di utenti ben preciso, il wearable in questione è definito “quello per tutti”, visto che consente di usufruire di features di altissimo profilo, ha uno schermo con Always On Display super luminoso e caratteristiche da fuoriclasse e molto altro ancora. Oggi lo si può portare a casa con uno sconto davvero importante. Su Amazon infatti, costa solo 499,00€ al posto di 549,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo dell’articolo.

Apple Watch Series 8: perché acquistarlo da Amazon?

Come detto, ci sono tanti motivi per cui conviene comprarlo da Amazon; in primo luogo, solitamente si risparmiano diverse decine di euro (delle volte anche centinaia), si ha sempre accesso alle spese di spedizione gratuite e alla consegna veloce in pochissimi giorni presso il punto da voi designato, ma non finisce qui.

Si può dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate con il sistema di Cofidis o con la piattaforma proprietaria al sito; infine, c’è la doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+, dall’altra quella di Amazon per due anni.

Le sue caratteristiche

Apple Watch Series 8 è un assistente sanitario incredibile; vi monitora il battito cardiaco H24, vi segnala le eventuali fibrillazioni striali, consente il monitoraggio del sonno e del livello di ossigeno presente nel sangue.

Non di meno, è perfetto per il controllo dei progressi sportivi e supporta tantissime attività. Il wearable è anche un notificatore, ha un display OLED super luminoso e la cassa è da 45 mm in alluminio color Midnight. Insomma, queste sono solo alcune delle cose che il dispositivo è in grado di fare. A 499,00€ è da comprare al volo, ma fate in fretta prima che terminino le scorte.

