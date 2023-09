Apple Watch Series 8 (45 mm): a meno di 450€ non puoi lasciartelo sfuggire

Se state cercando uno smartwatch premium per il vostro iPhone, oggi vogliamo consigliarvi il meraviglioso Apple Watch Series 8 che, nella sua iterazione con cassa Midnight da 45 mm, si porta a casa con soli 449,00€ al posto di 549,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è veramente esagerato per un terminale del genere. Il prezzo è super conveniente e si risparmiano diverse decine di euro rispetto al valore di listino. Non lasciatevi sfuggire questa promozione e fate vostro il wearable con tanti vantaggi al seguito.

Apple Watch Series 8 da 45 mm: il Best Buy del giorno

A meno di 450€ è un vero best buy, ammettiamolo: questo Apple Watch Series 8 è in grado di essere un prodotto super conveniente, ricco di funzionalità uniche e con un design alla moda, grazie alla sua scocca in alluminio satinato color Midnight e al vetro OLED grande e generoso. Sotto il telaio troviamo tanti sensori all’avanguardia che permettono di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca H24, rilevano le eventuali fibrillazioni atriali e consentono anche di fare un ECG direttamente dal proprio polso.

Non di meno, lo smartwatch è in grado di controllare la qualità del sonno, di segnalare le principali notifiche provenienti dai social network o dalle applicazioni e, in più, è un ottimo companion di allenamenti.

Viene venduto e spedito da Amazon e dispone della consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Si ha diritto ad un anno di garanzia con Apple o due anni con il rivenditore; a soli 449,00€, spese di spedizione incluse, questo smartwatch è un vero best buy. Non lasciatevelo sfuggire, Apple Watch Series 8 è il top del momento.

