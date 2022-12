Apple Watch Series 8 (44 mm) con sconto pazzo dell'11% su Amazon

Se state cercando un nuovo smartwatch di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, vi consigliamo noi. Secondo noi, il Best Buy del giorno è Apple Watch Series 8 con cassa da 44 mm in colorazione Midnight. Il wearable infatti, si porta a casa con 489,00€ al posto di 549,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo. Inutile dirvi che si risparmia l’11% del costo.

Fra le altre cose, bisogna dire che è vantaggioso comprare dal sito di Jeff Bezos per una serie di motivi. In primo luogo perché avrete diritto ad una doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro lato invece, quella di Amazon per ben due con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. Non di meno, il portale vi da anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno, suddividendo il tutto in piccoli pagamenti mensili. Infine, c’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2023.

Apple Watch Series 8: perché comprarlo da Amazon?

Sicuramente Apple Watch Series 8 è un dispositivo incredibile, bellissimo, potentissimo e con tanti sensori all’interno. Può monitorare il ciclo mestruale con precisione grazie all’innovativo sensore per la temperatura corporea di cui dispone il gadget, ma anche il livello di ossigenazione presente nel sangue, il battito cardiaco H24, il sonno e anche gli allenamenti sportivi. Lui è un perfetto companion per gli allenamenti e se siete amanti delle camminate, delle scampagnate in bici, della corsa, non potete prenderlo in considerazione. E poi… è bellissimo.

Dulcis in fundo, è un notificatore eccellente, con uno schermo OLED che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Il cinturino è abbinato ed è in silicone, molto morbido al tatto e piacevole alla vista. A 489,00€ è un vero affare, ma siate veloci: potrebbe andare a ruba.

