Apple Watch Series 8 (41 mm): sconto FOLLE del 14% su Amazon

Uno degli smartwatch più completi che vi siano oggi in circolazione è sicuramente Apple Watch Series 8. Il dispositivo, compatto e versatile, è un gadget indispensabile se si possiede un iPhone perché aumenta l’esperienza d’uso del Device principale con tante funzionalità pensate per lo sport, per il monitoraggio della salute e molto altro ancora. Nello specifico, noi oggi vogliamo consigliarvi il modello del 2022, il Watch Series 8 con cassa silver da 41 mm, in versione GPS, a soli 439,00€ al posto di 509,00€. Come vedete voi stessi, lo sconto è davvero elevato per un dispositivo di nuova generazione della mela. Si risparmia il 14% sul prezzo di listino, mica poco. Non di meno, avrete tantissimi vantaggi esclusivi se lo acquisterete dal sito di Amazon.

Apple Watch Series 8: impossibile non comprarlo

Partiamo subito dalla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio: il wearable arriverà a casa vostra in pochissimi giorni. Se non siete spesso in casa, potrete farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, volendo, potrete anche usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Come non segnalare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio esterno di Cofidis o mediante il sistema interno al sito; non di meno, avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, con il rivenditore, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo Apple Watch Series 8. davvero completo: monitora il battito cardiaco, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, può misurare il livello di ossigeno nel sangue e riesce anche a fare un ECG dal proprio polso. È un perfetto companion per l’allenamento sportivo e gestisce bene anche il controllo del sonno. Non di meno, è un eccellente notificatore dal polso, puntuale e preciso. A 439,00€ è veramente un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.