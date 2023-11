Apple Watch Series 8 (41 mm): oggi costa POCHISSIMO su Amazon, prendilo adesso

Il meraviglioso Apple Watch Series 8, nella sua versione con scocca da 41 mm color Midnight, oggi costa pochissimo su Amazon: solo 349,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile. Ovviamente è la versione con modulo GPS, ma c’è anche quella con il modem Cellular integrato nel telaio del wearable e che permette di usare lo smartwatch anche senza l’ausilio dell’iPhone connesso. Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi: vediamoli tutti di seguito.

Prima di addentrarci in questa disamina, vi ricordiamo di sbrigarvi se siete interessati/e; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve.

Apple Watch Series 8: lo smartwatch da comprare oggi

Questo magnifico Apple Watch Series 8 con cassa da 41 mm, come detto, viene venduto e spedito da Amazon. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Volendo, c’è la possibilità di usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Inoltre, si può perfino godere di un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire: alla cifra di soli 349,00€ è da comprare immediatamente.

Apple Watch Series 8 è un notificatore smart che segnala le notifiche dei social ma anche i messaggi e le telefonate in entrata; non di meno, permette di misurare il livello di ossigeno nel sangue e può anche eseguire un ECG direttamente dal proprio polso. Rileva il battito cardiaco H24, 7 giorni su 7 e tiene traccia della qualità del vostro sonno. A soli 349,00€ per la versione con scocca da 41 mm farete un ottimo affare, ma siate veloci.

