Apple Watch Series 8 (41 mm): con un prezzo così non puoi ignorarlo

Il meraviglioso Apple Watch Series 8 del 2022 si trova oggi ad un prezzo imperdibile su Amazon: costa solo 349,00€ nella sua iterazione con cassa color midnight da 41 mm. Capite bene che il costo è veramente irrisorio per un terminale da polso che è in grado di fare qualsiasi cosa. Questo non è solo uno smartwatch infatti: è un fitness tracker eccellente, un assistente sanitario (che in molti casi può anche salvare la vita), è un notificatore da polso, è un dispositivo di stile e molto altro ancora.

Apple Watch Series 8 su Amazon: l’orologio da comprare oggi

Grazie alle offerte pazze del Black Friday su Amazon si porterà a casa con un prezzo strepitoso e avrete anche diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Non dimenticate che c’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Si può poi anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o cn il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Come detto, Apple Watch Series 8 è un device strepitoso: ha uno schermo OLED con AOD al seguito di piccole dimensioni (nel modello da 41 mm), cornici sottili e il frame è in alluminio riciclato. Sotto la scocca ci sono tantissimi sensori evoluti che permettono di monitorare il battito H24, 7 giorni su 7, ma sono in grado di rilevare anche le eventuali fibrillazioni atriali. È anche un fitness tracker di ultima generazione che monitora i progressi sportivi e gli allenamenti. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello in sconto a soli 349,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.