Apple Watch Series 8 (41 mm) a soli 339€ su Amazon: BEST BUY incredibile

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso: il meraviglioso Apple Watch Series 8 (il top dello scorso anno, per intenderci), viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 339,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è in colorazione Midnight (la cassa e il cinturino in silicone sono abbinati) ed è da 40 mm. Certo, è la versione più piccola della linea ma è adatta a chi ha un polso piccolo e non desidera uno smartwatch ingombrante e pesante. Infatti, è leggerissimo e al polso non lo sentirete nemmeno; molto buona l’autonomia poi che vi assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, con tutti i sensori attivi. Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili.

Apple Watch Series 8 su Amazon: il best buy che dovete comprare

Questo piccolo smartwatch di Apple presenta una serie di caratteristiche incredibili: ha uno schermo OLED che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole, con Always On Display al seguito. Dispone di tanti sensori sotto la scocca che servono per monitorare lo stato di salute degli utenti, per tenere traccia dei progressi sportivi e anche per segnalare le notifiche provenienti dai social network. Va benissimo anche per fare e ricevere chiamate, con l’ausilio di un iPhone connesso nelle vicinanze, visto che possiede microfono e speaker. Il cinturino in silicone è morbidissimo ed è anche resistente e robusto.

Apple Watch Series 8 viene venduto e spedito da Amazon e la consegna sarà celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Il prodotto potrebbe arrivare a casa vostra entro 24 o 48 ore. C’è un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 339,00€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.