Apple Watch Series 7: PRONTI per i preordini?

I dettagli sui prezzi del nuovo Apple Watch Series 7 trapelano a distanza di poche ore dall'apertura ufficiale dei pre-ordini. Facciamo il punto su cosa sappiamo finora.

Apple Watch Series 7: ecco quanto costerà

Il mese scorso, insieme ai nuovi smartphone della serie iPhone 13, il colosso tecnologico con sede a Cupertino aveva presentato anche l'Apple Watch Series 7 ma invece di rivelare i dettagli su prezzi e disponibilità, la società ha solo comunicato che gli smartwatch sarebbero stati messi in vendita questo autunno.

Ora, l'ultima gamma di orologi intelligenti dell'azienda sarà disponibile per i preordini a livello globale, e ora sappiamo quasi tutto quello che concerne i suddetti dispositivi. Ora, poche ore prima, le informazioni sui loro costi sono trapelate online.

La società aveva già confermato che il Watch Series 7 avrebbe avuto un prezzo di partenza di 399 dollari. Ci saranno fondamentalmente quattro modelli: alluminio, acciaio inossidabile, titanio e Nike. Saranno disponibili nelle varianti GPS e GPS + Cellular e in due diverse dimensioni: 41 mm e 45 mm.

Ecco i dettagli sui prezzi:

Alluminio da 41 mm (GPS) – $ 399;

Alluminio da 45 mm (GPS) – $ 429;

Alluminio da 41 mm (GPS + cellulare) – $ 499;

Alluminio da 45 mm (GPS + cellulare) – $ 529;

41 mm in acciaio inossidabile con cinturino sportivo (GPS + cellulare) – $ 699;

Acciaio inossidabile da 45 mm con cinturino sportivo (GPS + cellulare) – $ 749;

41 mm in acciaio inossidabile con anello milanese (GPS + cellulare) – $ 749;

Acciaio inossidabile da 45 mm con anello milanese (GPS + cellulare) – $ 799;

Titanio da 41 mm (GPS + cellulare) – $ 799;

Titanio da 45 mm (GPS + cellulare) – $ 849;

Nike da 41 mm (GPS) – $ 399;

45 mm Nike (GPS) – $ 429;

Nike da 41 mm (GPS + cellulare) – $ 499;

Nike da 45 mm (GPS + cellulare) – $ 529.

Da questa indiscrezione, sembra che il costo del nuovo Watch Series 7 sia abbastanza simile al prezzo dei modelli Watch Series 6 lanciati lo scorso anno. Inoltre, sembra che i clienti in acciaio inossidabile e titanio non avranno un'opzione solo GPS.

Per i prezzi italiani, vi invitiamo ad aspettare qualche ora, ma se volete calcolarli in anticipo, dovete prendere questi costi e aggiungere le tasse (indicativamente). Il corrispettivo in euro potrebbe essere leggermente più elevato.

Mentre gli smartwatch saranno disponibili per il preordine da oggi (ovvero l'8 ottobre), resta da vedere come l'azienda riuscirà a tenere il passo con la domanda. Per coloro che non lo sapessero, l'OEM di Cupertino ha dovuto affrontare un ritmo lento di produzione a causa di alcuni “problemi legati alla qualità“; se l'azienda non è riuscita a risolverli, sarà difficile soddisfare la domanda a livello globale.