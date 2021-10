Apple Watch Series 7: POCHI PEZZI, preordinateli in fretta

Secondo quanto riferito, la fornitura di Apple Watch Series 7 sarà limitata durante i preordini. L'azienda ha finalmente confermato che il nuovo orologio sarà disponibile nei negozi il 15 ottobre, con i preordini che partiranno venerdì 8 ottobre. Tuttavia, se avete intenzione di acquistare un nuovo gadget della mela, tenete presente che la disponibilità potrebbe essere davvero bassa a causa delle scorte limitate.

Apple Watch Series 7: poche scorte al lancio, c'è un problema

Secondo fonti provenienti dal noto blogger e YouTuber Jon Prosser, la produzione di massa del nuovo Watch Series 7 è iniziata meno di un mese fa. Secondo quanto riferito, questo ha portato ad avere scorte davvero basse, il che significa che non ci saranno molte unità disponibili per la spedizione immediata la prossima settimana.

Prosser aveva già riferito la scorsa settimana che i preordini di Apple Watch Series 7 sarebbero iniziati questa settimana; il prodotto arriverà nei negozi a metà ottobre, e questo si è rivelato essere corretto.

Apple Watch Series 7 è stato annunciato durante l'evento speciale di settembre dell'azienda, ma la società non aveva mai detto quando il prodotto sarebbe stato disponibile.

Le voci suggerivano che Tim Cook avesse incontrato difficoltà nella produzione dei nuovi modelli di Apple Watch, e questa potrebbe essere stata la ragione del ritardo del debutto nei negozi.

La compagnia afferma che il Watch Series 7 sarà inizialmente disponibile in più di 60 Paesi, tra cui Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Messico, Russia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Italia e Stati Uniti.

I preordini inizieranno l'8 ottobre. Se volete davvero un nuovo orologio, è meglio che vi mettiate una sveglia per venerdì, altrimenti potresti non essere in grado di prenderlo in tempo per il lancio ufficiale della prossima settimana.