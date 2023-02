Apple Watch Series 7 in super offerta con i MegaSconti (-39%)

Oggi c’è un motivo in più per acquistare l’Apple Watch Series 7. E quel motivo ce lo serve su un piatto d’argento MediaWorld. In che modo? Con una super offerta, valida nell’ambito dell’iniziativa MegaSconti Solo Online: se completi l’acquisto ora pagherai soli 449 euro anziché 739 euro, per effetto del 39% di sconto sul prezzo consigliato. Se vuoi, in fase di checkout puoi chiedere il ritiro in negozio gratuito, con la consegna stimata a partire da lunedì 27 febbraio.

Ma non è tutto, perché MediaWorld per tutti gli acquisti sui dispositivi Apple offre la possibilità di accedere al finanziamento da 21 mesi: per richiederlo è sufficiente che ti colleghi alla pagina dedicata all’offerta, dopodiché premi sul pulsante “Aggiungi al carrello” e al momento della richiesta dei dati di pagamento procedi con la domanda per il finanziamento.

I MegaSconti di MediaWorld portano l’Apple Watch Series 7 GPS+Cell sotto i 450 euro

Il modello protagonista dell’offerta dei MegaSconti di MediaWorld è l’Apple Watch Series 7 GPS + Cell da 41 mm con display OLED, 32GB di memoria interna, Bluetooth 5.0 e il sistema operativo watchOS. Ancora una volta è lui lo smartwatch da battere, ancora una volta la concorrenza deve fare un passo indietro con la consapevolezza che il livello raggiunto dalla famiglia Apple Watch rimane ad oggi inarrivabile.

Rispetto ai modelli delle precedenti generazioni, Apple Watch Series 7 aggiunge un display più grande, una ricarica più veloce e materiali più resistenti. Ecco perché, a differenza di Apple Watch Series 8 che invece non porta chissà quali grandi differenze rispetto alla versione precedente, Apple Watch 7 è lo smartwatch da acquistare per tutti coloro che vogliono passare a iOS senza spendere una fortuna ma beneficiando allo stesso tempo della migliore esperienza possibile.

Metti nel carrello ora l’Apple Watch Series 7 per approfittare della super offerta di MediaWorld e beneficiare di uno sconto di 290 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.