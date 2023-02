Apple Watch Series 7 in ACCIAIO (GPS+Cellular): prezzo SPETTACOLARE

Se state cercando un nuovo smartwatch da abbinare al vostro iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Apple Watch Series 7 con cassa da 41 mm in acciaio che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa con soli 549,00€ al posto di 739,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è strepitoso. Non di meno, la versione in sconto presenta anche il modem Cellular integrato e questo implica che potrete usare il dispositivo da polso anche pe fare e ricevere telefonate, messaggi e non solo senza l’ausilio dell’iPhone; basta un abbonamento eSIM con Vodafone o Tim e il gioco sarà fatto.

Non si è mai visto un risparmio simile, perciò se siete interessati vi consigliamo di approfittare subito prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano.

Apple Watch Series 7: il miglior device che si possa comprare oggi

Grazie ad Amazon riceverete anche una serie di vantaggi esclusivi; come non citare la possibilità di dilazionare il costo del prodotto in comode piccole rate (anche a tasso zero) con Cofidis, ma ancora. Si può usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e c’è anche la doppia garanzia; da un lato quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, dall’altro quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare.

Apple Watch Series 7 è uno smartwatch che vi segnala le notifiche provenienti dai social network, anche senza l’ausilio dell’iPhone connesso, grazie alla possibilità di godere del piano eSIM con il modello in questione. È un assistente sanitario eccezionale che permette di controllare il vostro stato di salute, il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco H24 e le eventuali fibrillazioni striali. Infine, è un compagno di allenamento, ma è ottimo anche per le occasioni più mondane; basta cambiare il cinturino e avrete un wearable da polso sempre diverso. A 549,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.