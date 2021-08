Apple dovrebbe annunciare la Watch Series 7 a settembre di quest'anno. Anche se ciò deve ancora accadere, sono apparse online immagini che si presume si riferiscano ad un clone del futuro modello di smartwatch di casa Apple.

Apple Watch Series 7: sarà davvero così?

Le immagini sono state condivise da un utente di Twitter denominato @MajinBuOfficial e mostrano il clone del Watch Series 7 nelle colorazioni grigio siderale, argento e nero spaziale.

Il design del knock-off Watch Series 7 ricorda quelli dei rendering CAD trapelati in precedenza dell'Apple Watch di nuova generazione. Si prevede che il futuro wearable del colosso di Cupertino utilizzerà un frame quadrato, che è molto simile al design della serie iPhone 12, dell'iPad Air IV, dell'iPad Pro e dell'iMac da 24 pollici.

They also created the stainless steel version pic.twitter.com/qjTDIFmuty — Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 27, 2021

Sebbene i dispositivi nelle immagini siano imitazioni e non prodotti ufficiali Apple, potrebbero essere simili al prodotto finale; grazie a questi possiamo dareun'occhiata a come sarà il design del nuovo Watch nella vita reale. L'informatore ha anche rivelato che il clone di Apple Watch Series 7 è già in vendita in Cina per circa 350-400 yuan (~ $ 60).

Finora, abbiamo visto solo il design dell'Apple Watch Series 7 in rendering basati su immagini trapelate e disegni CAD trapelati da fonti del settore. Sebbene la serie in arrivo sia 1,7 mm più sottile della line-up precedente, vale la pena notare che questa modifica potrebbe non essere stata apportata al prodotto clonato. Il clone di Watch 7 nelle immagini trapelate sembra essere più spesso del dispositivo originale.

I cloni dei famosi gadget della mela di solito hanno un aspetto molto ingannevole, facendo credere agli ingannati che siano autentici. Questo problema è molto comune: pensiamo agli AirPods contraffatti, che hanno raggiunto un punto in cui è difficile distinguere tra il fake e il modello originale, tanto che Apple ha un team interno dedicato proprio alla lotta ai prodotti contraffatti e alla prevenzione in fase di vendita.

Si prevede che Tim Cook sveli Apple Watch Series 7 già il mese prossimo; probabilmente verrà lanciato insieme alla serie iPhone 13, offrendo una tecnologia di visualizzazione migliorata e connessioni alla banda ultralarga, processori più veloci, batterie più grandi e molto altro ancora.

