Apple Watch Series 7 ha un NUOVO grande rivale

Il prossimo grande rivale di Apple Watch si mostra online in un rendering di alta qualità; sarà realizzato da Garmin ed è destinato ad essere un wearable di punta.

Garmin sfiderà Apple Watch con il nuovo Venu 2 Plus

Anche se in genere non ottiene lo stesso tipo di attenzione dei media di Apple, Samsung o Fitbit, Garmin è un fornitore di smartwatch piuttosto di successo, e si è classificato al quinto posto assoluto nelle spedizioni globali durante il secondo trimestre del 2021, ad esempio.

L'azienda è conosciuta per i gadget destinati agli atleti professionisti che sono generalmente disponibili a prezzi stravaganti che superano i 500 o 600 dollari. La famiglia Venu include una serie di orologi smart a basso costo volti esattamente a rivaleggiare con i più device “mainstream” come Apple Watch o Samsung Galaxy Watch.

Appena otto mesi dopo l'annuncio dei campioni di autonomia Venu 2 e 2S, Garmin sta svelando un modello Plus della suddetta gamma.

Mostrato per la prima volta da Dave Zatz all'inizio del mese scorso, questo orologio intelligente e innegabilmente elegante, è protagonista di un paio di renderingtrapelati oggi, che rivelano, non solo l'estetica del pannello anteriore, ma anche la cover posteriore e il profilo.

Come suggerisce il nome, il Garmin Venu 2 Plus dovrebbe essere un upgrade del primo e dovrebbe introdurre una riprogettazione radicale o un elenco molto lungo di modifiche significative. L'unica aggiunta ovvia al design di Venu 2 sembra essere un terzo pulsante montato sulla cassa laterale, che dovrebbe servire come microfono per effettuare e ricevere chiamate vocali al polso (presumibilmente in tandem con uno smartphone connesso).

Resta da vedere esattamente quando verrà rilasciato e quanto costerà, anche se probabilmente possiamo tranquillamente presumere che il suo prezzo di partenza sarà intorno ai 400 dollari. Si scontrerà direttamente con l'Apple Watch Series 7.