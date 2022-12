Apple Watch Series 7 GPS+Cellular con cassa in acciaio: prezzo SUPER su Amazon

Se state cercando uno smartwatch di punta di casa Apple ma non volete spendere oltre 1000€ per il Watch Ultra, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Watch Series 7 con cassa in acciaio inossidabile che si trova al prezzo speciale di soli 649,00€ con il 18% di sconto sul valore di listino. Capite bene che il risparmio è esagerato e il modello in questione presenta una scocca realizzata con materiali super esclusivi. Certo, costa tanto, ma non quanto si potrebbe pagare un Series 8 (che poi è identico per molti versi) con il suddetto materiale.

Inoltre, non dimenticate che ci sono le spese di spedizione gratuite comprese nel costo del wearable. Non dovrete sborsare un singolo euro in più rispetto a quanto previsto. La cassa poi è da ben 44 mm (è la più grande del duo) e all’interno troverete anche il modulo Cellular per collegare una eSIM virtuale così da utilizzare lo smartwatch anche in assenza dell’iPhone.

Apple Watch Series 7: un Best Buy… di lusso

Non giriamoci intorno: il modello in acciaio è lussuosissimo, sia al tatto che alla vista. La versione in alluminio è quella mainstream, ma se volete davvero distinguervi, questa è la variante che dovete acquistare.

Il processore interno farà girare fluide tutte le app e con lui sarete in grado di fare qualsiasi cosa: “shazammare” la musica, rispondere ai messaggi e alle telefonate, controllare i vostri progressi sportivi e gli allenamenti, monitorare la qualità del sonno e anche il battito cardiaco H24, sette giorni su sette. Volendo, si può anche avere un veloce check sul livello di ossigeno presente nel sangue. Notificatore, assistente sanitario, companion di allenamenti: cosa volere di più dal proprio smartwatch? E poi è anche bellissimo da vedere con la sua scocca in acciaio e super completo, grazie alla presenza del modem Cellular. Lo trovate qui ancora per poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.