Apple Watch Series 7: eccolo dal vivo, FINALMENTE

Le prime immagini dal vivo del nuovissimo Apple Watch Series 7 spuntano in rete a distanza di settimane dal lancio ufficiale sul mercato.

Apple Watch Series 7: sua maestà, tutto da ammirare

Apple potrebbe annunciare la disponibilità della nuova serie di orologi intelligenti in qualsiasi momento nel corso di questo mese, ma la società è riuscita a contenere le fughe di notizie a tal punto che le immagini del device nella vita vera non sono mai state trapelate… fino ad oggi.

Ora, alcune fotografie sono finalmente riuscite a superare i limiti e le restrizioni tipiche dell'azienda e sono state diffuse online. Le immagini sono state pubblicate su un gruppo Facebook ma sono state rimosse poco dopo la pubblicazione. Si dice anche che Apple Watch Series 7 sia ancora in fase di test e che verrà lanciato – genericamente – nel corso dell'autunno. Considerando che questa stagione dura fino a dicembre, appare lecito domandarsi: “lo potremo acquistare ad ottobre? A novembre? A dicembre?“

Chi lo sa.

Contrariamente alle voci uscite finore, Watch Series 7 non presenta bordi piatti ma è invece curvo sui tutti i lati, al contrario di quanto visto finora nelle precedenti perdite e indiscrezioni.

Finora, abbiamo visto solo immagini promozionali e per la stampa pubblicate dal sito della compagnia, ma dopo oggi possiamo avere un chiaro esempio di come sarà la nuova serie di smartwatch in questione.

Anche se la CPU rimarrà la stessa che abbiamo visto sul modello Series 6, ci sono miglioramenti significativi al display, una certificazione IP6X migliorata per la resistenza alla polvere e all'acqua e poco altro più.

Attendiamo nuove notizie da Apple, sperando di conoscere ulteriori dettagli in merito. Voi lo state aspettando o acquisterete il modello SE (ancora il più CONVENIENTE) al prezzo di SOLI 299€ (40mm?)