Apple Watch Series 7: ecco QUANDO ARRIVA nei negozi (RUMOR)

Si dice che Apple Watch Series 7 arrivi nei negozi a metà ottobre. Sarà vero? Non sarà vero? Solo il tempo (e le indiscrezioni) ce lo dirà.

Apple Watch Series 7 nei negozi a partire da metà ottobre

Il nuovo Watch Series 7 di Apple è stato annunciato all'evento speciale di settembre insieme alla gamma di iPhone 13 e ai nuovi modelli di iPad. Tuttavia, a differenza dei suoi fratelli, il nuovo device non è ancoradisponibile per i clienti e non ci sono notizie da parte di Apple su quando lo sarà. Secondo Jon Prosser, il gadget di prossima generazione dovrebbe arrivare nei negozi ad ottobre.

Martedì Prosser ha condiviso un rapporto basato su “più fonti che hanno familiarità con il rilascio” che gli hanno riferito che l'Apple Watch Series 7 verrà commercializzato a partire da metà ottobre.

Il blogger di Apple ha anche affermato che i preordini potrebbero iniziare “già dalla prossima settimana“.

Secondo più fonti che hanno familiarità con il rilascio, abbiamo sentito che i preordini potrebbero avvenire già la prossima settimana, con la spedizione che avverrà a metà ottobre. Apple ha iniziato a informare la stampa di aspettarsi “ulteriori informazioni nelle prossime settimane” riguardo unità di revisione, ma da quanto ho capito, non è stata ancora data loro una data esatta per i preordini o per il lancio.

Durante il keynote di settembre, l'OEM non ha detto esattamente quando l'Apple Watch Series 7 sarebbe arrivato negli store ufficiali e nelle catene di elettronica di consumo. Al contrario, la società ha affermato che sarebbe stato disponibile “più tardi questo autunno” ed “entro la fine dell'anno“, come si legge anche sul sito Web della mela. Poiché l'autunno termina il 21 dicembre, è quasi impossibile prevedere quando la Serie 7 sarà ufficialmente rilasciata.