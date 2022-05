Apple Watch Series 7: CROLLA il prezzo (-50€)

Poche storie: Apple Watch Series 7 è il miglior smartwatch del momento, nonché uno dei migliori prodotti per possessori di iPhone. È l’ultimo modello in circolazione e vanta specifiche al top ad un prezzo davvero super low-cost. Perché quindi oggi ve lo stiamo segnalando? Bhè i motivi sono tanti, ma nello specifico, abbiamo riscontrato un brusco calo di prezzo su Amazon. 50€ in meno sul modello da 45 mm (quello più grande), con cassa Midnight in alluminio e cinturino Sport correlato. Solo 419,00€ al posto di 469,00€.

Inutile dirvi che avrete tutte le garanzie del noto portale di e-commerce americano, nonché la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. In ultima analisi, c’è la possibilità di avere la consegna gratuita in 24 o 48 ore.

Apple Watch Series 7: un Best Buy

Sul modello Series 8 non sappiamo molto, in realtà: arriverà a fine anno, contestualmente al debutto di iPhone 14, ma le informazioni sono molto poche.

Su questo però, vi possiamo dire che la versione in questione è GPS e ha la possibilità di rispondere alle telefonate e ai messaggi direttamente dall’orologio grazie a cassa e microfono integrati. Il display ha l’AOD ed è più ampio di quello dei gadget di vecchia generazione. C’è perfino una tastiera per scrivere in modalità “swipe”, super comoda e super versatile.

La cassa ha la certificazione IP6X contro graffi, cadute e altro. Si può misurare l’ECG o il livello di ossigenazione presente nel sangue grazie ad un sensore apposito. Ci sono le notifiche di alert in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o eventualmente, in caso di ritmo irregolare. Ci sono tanti allenamenti da impostare come Tai Chi, Pilates, Corsa, camminata, nuoto, Yoga e via dicendo.

Insomma, capite bene che questo è uno smartwatch incredibile che, a 419,00€, è semplicemente un affare visto il suo solito costo di listino di 50€ in più.