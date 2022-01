Apple Watch Series 7 è la BOMBA di inizio settimana su eBay (383 euro)

Inizia la settimana alla grande approfittando già di una super bomba in promozione su eBay, il colosso dello shopping online dove trovi i migliori prodotti di tecnologia a prezzi incredibili. Acquista il fantastico Apple Watch Series 7 GPS 41mm a soli 383,30 euro, invece di 425,90 euro. Questo ulteriore sconto del 10% lo ottieni inserendo il codice coupon “PITGEN22” direttamente nel carrello su eBay.

Apple Watch Series 7 a 383 euro su eBay

Apple Watch Series 7 oggi lo acquisti a soli 383,30 euro. Non ci credi? Allora vai subito su eBay e approfitta di questo incredibile affare inserendo il codice sconto coupon dedicato “PITGEN22” direttamente nel carrello. Aggiudicati questo gioiello di tecnologia a un prezzo mai visto prima!

Le due parole d'ordine per questo nuovo modello di casa Cupertino sono robustezza e salute. Infatti, Apple Watch Series 7 diventerà il tuo inseparabile compagno di viaggio sempre a portata di “polso”. Leggero ed elegante, non ti sembrerà nemmeno di indossarlo se non quando ti stupirai delle sue nuove fantastiche funzionalità.

Cassa da 41mm in alluminio Sport Blue, display incredibilmente grande, resistente agli urti, alla polvere e all'acqua. Insomma un vero e proprio spettacolo! Ma non è finita qui, anche la salute ha un posto importante in questo eccezionale smartwatch.

Con Apple Watch Series 7 potrai fare un ECG ogni volta che vuoi. Grazie alla sua fantastica app potrai generare un elettrocardiogramma a singola derivazione. In questo modo avrai a disposizione dati d'importanza vitale da fornire ai medici e così vivere con più serenità.

Inoltre, essendo dotato di elettrodi nella Digital Crown e nel cristallo posteriore, è in grado di registrare gli impulsi elettrici provenienti dal cuore sulla punta delle tue dita. Ti basterà tenere il dito sulla Digital Crown per generare in appena 30 secondi un elettrocardiogramma. L'applicazione ECG farà il resto segnalandoti qualsiasi anomalia, come ad esempio una fibrillazione atriale o un ritmo sinusale.

Cosa aspetti, acquista questo incedibile smartwatch che ti cambierà la vita! Vai su eBay e metti nel carrello il nuovo Apple Watch Series 7 GPS 41mm a soli 383,30 euro, invece di 425,90 euro e inserisci il coupon “PITGEN22” per aggiudicarti questo incredibile sconto!