Quando è uscito l'Apple Watch di prima generazione, Apple ha messo un'enfasi speciale sulla batteria del dispositivo stesso. A quel tempo, l'azienda con sede a Cupertino stava promuovendo il suo primo smartwatch con un'autonomia capace di reggere fino a 18 ore.

Apple Watch 7 avrà un'autonomia record

È interessante notare che questa specifica non è stata modificata fino ad oggi. Intendiamo dire che anche l'ultima iterazione del wearable di Apple offre una durata della batteria di 18 ore. Ma sembra che questo dato possa migliorare nel prossimo futuro. Dobbiamo dirvi che l'imminente Apple Watch Series 7 fornirà una maggiore durata della batteria. Almeno, pare che il colosso di Cupertino stia facendo del suo meglio per arrivare a questo obiettivo.

Secondo alcuni rapporti interni, Apple non aggiungerà molti nuovi sensori per maggiori funzionalità. Di fatto, ci saranno più carenze rispetto alle aspettative dei fan, ma sembra che l'azienda stia lavorando duramente per aumentare l'autonomia del wearable di prossima generazione.

Tuttavia, prima di questa indiscrezione, Bloomberg stava dimostrando che il futuro Apple Watch sarebbe dotato anche di un sensore di temperatura corporea. Quando sono uscite queste informazioni, pensavamo che questa feature sarebbe stata presente sulla generazione del 2021, ma ora immaginiamo che la compagnia di Tim Cook non aggiungerà nulla di nuovo così da installare una batteria più grande.

Inoltre, sotto il cofano, troveremo il chip Apple S7. Passerà a un sistema a doppia faccia più compatto in un design a pacchetto (SiP). Come intuisci, libererà più spazio per la batteria. Ma dovresti anche essere informato che il nuovo orologio non differirà dal modello attuale in termini di dimensioni.

Di recente, abbiamo anche visto un paio di rendering che mostrano come potrebbe cambiare il design dell'orologio. Inoltre, sappiamo che potrebbe esserci una nuova colorazione verde e, infine, i lati diventeranno piatti e non più stondati. I rendering mostrano anche cornici più sottili attorno agli schermi.

Apple

Smartwatch