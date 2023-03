Apple Watch Series 7 ad un prezzo SPECIALE su Amazon

Se avete un iPhone, non potete non avere un Apple Watch. Dovete infatti considerare che uno smartwatch vi può cambiare la vita, in tutti i sensi. Nello specifico, il modello che vi consigliamo è l’Apple Watch Series 7, un prodotto eccezionale, dotato di uno schermo OLED con cornici contenute, ben risoluto, con Always On Display, con cassa da 41 mm in colorazione verde e cinturino in silicone abbinato. Oggi, questa ammiraglia da polso la pagate solo 342,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Ovviamente si tratta di un device ricondizionato (usato ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti dell’azienda) ma in condizioni eccellenti. Gode di numerosi vantaggi esclusivi che vi elencheremo di seguito.

Apple Watch Series 7 su Amazon: imperdibile offerta del lunedì

L’orologio è ricondizionato ma in condizioni eccellenti; questo vorrà dire che il terminale è stato sanificato, pulito, igienizzato, rimesso a nuovo dai tecnici esperti di Amazon. È stata sostituita anche la batteria così questo dispositivo sarà veramente indistinguibile dal nuovo, sia dentro che fuori, privo di difetti estetici evidenti visibili all’occhio umano. Gode della garanzia di un anno con il programma di Amazon Renewed.

Questo Apple Watch è incredibile: misura il livello di ossigeno presente nel sangue, è un assistente sanitario eccezionale che vi ricorderà anche quando prendere le medicine e in più, controllerà il battito cardiaco H24, tutti i giorni, e vi comunicherà immediatamente le eventuali fibrillazioni atriali.

È anche un companion sportivo in grado di monitorare i vostri progressi, gli allenamenti e molto altro ancora. Unitamente a ciò, sappiate che è un notificatore preciso e puntuale. Si può anche rispondere alle telefonate grazie allo speaker e al microfono integrati. Inoltre, è potentissimo grazie al chipset presente dentro la scocca che farà girare il sistema sempre fluido e privo di lag. A 342,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

