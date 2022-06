Apple Watch Series 7 ad un prezzo PAZZESCO (-11%)

Oggi il mercato degli smartwatch è in continua evoluzione. Pensate che oramai è quasi impossibile vedere un polso con un orologio analogico. Il prezzo di questi instabili è sceso a dismisura e ormai si trovano gadget di tutti i brand e con diversi sistemi operativi. Sicuramente gli Apple Watch sono i wearable più venduti del settore, ma c’è da dire che hanno dei prezzi un po’ più alti della concorrenza. Grazie ad Amazon però, si possono fare buoni affari… E quello di oggi ne è la prova.

Apple Watch Series 7 al miglior prezzo

Il modello di sconto e quello con cassa da 41 mm. La colorazione è blu e il cinturino è abbinato in tinta blu abisso. Lo portate a casa a 389,00€ al posto di 439,00€ nella versione con solo il GPS. Quella con il modem LTE ha un prezzo più elevato, ma qui vi chiediamo: “vi serve davvero?” A nostro avviso, per l’utente comune può andar benissimo la variante senza rete Cellular. Se però amate andare a correre e volete lasciare il telefono a casa, con quest’ultima iterazione potreste farlo senza alcun problema, allenandovi liberamente ma rimanendo sempre reperibili in caso di emergenze.

Apple Watch può fare di tutto: misura l’ossigeno presente nel sangue con un sensore avanzatissimo o fa un elettrocardiogramma direttamente dal polso. Misura la frequenza cardiaca e manda notifiche in caso di battiti troppo alti, troppo bassi o irregolari. Si possono anche monitorare gli allenamenti e i più esigenti possono anche controllare lo stato del proprio sonno.

Concludiamo dicendo che è resistente alla polvere e all’acqua, e robustissimo, bellissimo da vedere e ha uno schermo più grande del predecessore, con tastiera swype annessa.

A 389,00€ è da prendere al volo, ma siate veloci. Non sappiamo quanto durerà la promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.