Apple Watch Series 7 a 430€ (GPS+Cellular): non lasciartelo sfuggire

Se state cercando un nuovo smartwatch da abbinare al vostro iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Apple Watch Series 7 con cassa da 41 mm e con modem GPS+Cellular interno. È un prodotto eccezionale, leggero, adatto a chi ha un polso non troppo generoso. Inoltre, è molto comodo perché il cinturino è in gomma anallergica molto piacevole al tatto e alla vista.

Il dispositivo lo pagate (ricondizionato ma in condizioni eccellenti) solo 429,00€, spese di spedizione incluse. Parliamo di un articolo spedito dal noto e-commerce americano, pertanto godrà di tutte le garanzie del caso. Un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed, per esempio, la spedizione gratuita, l’assistenza tecnica sempre attiva, pronta ad aiutarvi ogni giorno, ma non solo.

Apple Watch Series 7 ricondizionato: non potete lasciarvelo sfuggire

La versione in sconto possiede una cassa da 41 mm color Galassia e il cinturino è abbinato. Lo schermo è un’unità OLED piccola, con Always On Display al seguito. Le cornici sono contenute, c’è un pratico pulsante per il multitasking e le attività in background e la Digital Crown con la quale si può interagire nel menù del device.

Apple Watch Series 7 è un gadget che segnala le notifiche provenienti dai social network, le chiamate in entrata, i messaggi, ma no solo. Grazie al modulo LTE integrato, potrete far un abbonamento (solo con Vodafone o Tim) per attivare una eSIM e usare l’orologio anche senza l’ausilio dell’iPhone compatibile connesso.

Infine, sappiate che è un assistente sanitario: monitora il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e tiene anche traccia dei vostri progressi sportivi grazie alle tante modalità di cui dispone.

Lo trovate in sconto su Amazon a 429,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

