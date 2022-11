Un tuffo dove l’acqua è più blu. Apple Watch Series 7, nella versione GPS+Cellular da 45 mm, cassa in acciaio inossidabile color oro e cinturino Sport ciliegia scuro, è in vendita su Amazon scontato di 190 euro. Solo per oggi, quindi, lo paghi 599,00€ invece di 789,00€. Se stai cercando un Apple Watch dalle prestazioni esagerate a un prezzo normale, l’offerta del Cyber Monday è quella giusta. E lo puoi prendere anche a rate, se hai un abbonamento Amazon Prime e sei considerato un profilo idoneo da parte dell’e-commerce (nel 99,9% dei casi lo sei, senza aver bisogno né di una carta di credito né di dimostrare un reddito da dipendente).

Apple Watch Series 7, lo smartwatch da battere

Presentato nel 2021, Apple Watch Series 7 rimane sotto molti aspetti lo smartwatch da battere. La concorrenza dopotutto è in casa e porta i nomi dei nuovi Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra. I prezzi, però, a parità di modello, non sono lontanamente paragonabili, con l’Apple Watch dello scorso anno imbattibile dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. L’altro dato che fa la differenza è il cambio di passo reale se confrontato con i modelli delle precedenti generazioni: dal display più grande alla ricarica più veloce, nell’utilizzo di tutti i giorni Apple Watch Series 7 offre un’esperienza impareggiabile.

In soli 45 minuti lo ricarichi fino all’80%, con altri 15 minuti in più guadagni la ricarica completa, un salto in avanti importante rispetto ad Apple Watch Series 6 e gli altri Apple Watch. Lo stesso discorso vale per il display più generoso, grazie alla riduzione delle cornici del 40%.

Regalati uno dei migliori Apple Watch disponibili sul mercato completo di tutto a un prezzo scontato di 190 euro: fino a esaurimento scorte Apple Watch Series 7 (GPS+Cellular, 45 mm) è tuo a soli 599,00€ anziché 789,00€, oppure in 5 rate da 119,80€ a interessi zero.

