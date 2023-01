Apple Watch Series 7 (45 mm) in ACCIAIO: prezzo SUPER su Amazon (-18%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta relativa ad un gadget di casa Apple davvero eccezionale: di fatto, il meraviglioso Apple Watch Series 7 (il modello uscito nel 2021, per intenderci), con cassa da 45 mm in acciaio inossidabile argentata da 45 mm e con il cinturino Sport color galassia, lo trovate a soli 649,00€ al posto di 789,00€.

La particolarità di questa versione risiede nel materiale adoperato dall’azienda per la scocca del gadget. La variante in acciaio infatti, è premium in ogni suo aspetto e comunica un senso di solidità estremo. Unitamente a ciò, è estremamente elegante, lussuosa e vederla in sconto non può che farci piacere.

Come se non bastasse, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è gratuita per tutti i membri possessori di un account Amazon Prime e c’è la doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno (espandibile con AppleCare o AppleCare+), dall’altra quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata attiva tutti i giorni.

Apple Watch Series 7: questa versione è speciale, ma anche in sconto

Apple Watch Series 7 è un notificatore, ma anche un assistente sanitario eccezionale. Riesce a comunicare tutte le notifiche provenienti da social network, le chiamate in entrata, ma si può perfino rispondere grazie alla cassa e al microfono integrati. Misura il battito cardiaco H24, sette giorni su sette, ma può anche controllare il livello di ossigeno presente nel sangue grazie ad un sensore apposito.

Tiene traccia dei vostri progressi sportivi ed è un companion di allenamento unico, con supporto a tantissime attività sportive. Tante sono le app disponibili sullo store proprietario che si possono scaricare, ma c’è anche uno schermo OLED da 45 mm molto risoluto con Always On Display. Comodissima infine, la Digital Crown per navigare all’interno del menù dell’orologio.

La versione con cassa in acciaio si porta a casa con soli 649,00€ al posto di 789,00€. Fate presto perché questa è un’offerta davvero strepitosa.

