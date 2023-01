Apple Watch Series 7: -150€ su Amazon CORRETE

Chi l’ha detto che non sia possibile coniugare eleganza e tecnologia? L’Apple Watch Series 7 con cassa in acciaio inossidabile e cinturino alla milanese è ad un prezzo intrigante su Amazon. La versione in questione è quella da 41mm con connettività GPS + Cellular.

Apple ha presentato solamente pochi mesi fa la Serie 8, ma la buona notizia è che le novità introdotte sono sostanzialmente trascurabili (salvo esigenze specifiche) e che il Serie 7 rimane un eccellente smartwatch tutt’oggi imbattuto dalla concorrenza.

L’Apple Watch Series 7 è uno smartwatch progettato da Apple per offrire una vasta gamma di funzionalità e prestazioni di alto livello. Questa versione con cassa in acciaio inossidabile si contraddistingue immediatamente per la sua eleganza. Il design è sottile e leggero e la percezione di avere a che fare con un prodotto di fascia premium si nota fin da lontano.

Il display Retina è sempre attivo: mostra costantemente l’ora e le notifiche senza andare mai in standby. Apple ha puntato moltissimo sui sensori di questo smartwatch che, tra le altre cose, è offre una nuova funzionalità di rilevamento del livello di ossigeno nel sangue. Troviamo ovviamente anche l’elettro cardiogramma, oltre che il monitoraggio del sonno, dell’allenamento e un sistema di sensori in grado di rilevare le cadute rovinose e, se necessario, allertare i soccorsi.

Se temete che il cinturino alla milanese (per quanto sia stupendo) vi darà alla noia, nessuna paura: lo smartwatch è compatibile con un ampio catalogo di cinturini intercambiabili. Inoltre è possibile personalizzare in qualsiasi momento anche il quadrante. L’Apple Watch Series 7 è il modo migliore per avere l’assistente vocale di Apple, Siri, sempre al vostro polso, pronta per rispondere alle vostre domande e aiutarvi nella vita di tutti i giorni.

Normalmente l’Apple Watch Series 7 con cassa in acciaio inossidabile viene proposto a 789,00€, ma oggi potete portarvelo a casa pagandolo solamente 639,00€. Affrettatevi perché questa offerta di Amazon è a tempo limitato e c’è il rischio che vada a termine. Potete acquistare l’Apple Watch Series 7 ad un prezzo scontato cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.