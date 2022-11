Apple Watch Series 6 in sconto del 38%, ORA sì che ha senso

I modelli più datati in campo tech ricevono di solito un’accoglienza freddina da buona parte degli utenti, che si chiedono se abbia o meno senso investire dei soldi in un dispositivo non uscito di recente. La stessa domanda te la puoi fare anche su Apple Watch Series 6, visto che appartiene a due generazioni fa rispetto al nuovissimo Apple Watch Series 8. In realtà per Apple il discorso è un po’ diverso. E ancora diverso lo è se si guarda all’universo degli indossabili. Le differenze tra Apple Watch Series 6 e Series 8 non sono poi così marcate come potresti pensare, sia dal punto di vista del design che delle caratteristiche tecniche. Se poi Amazon decide di venderlo a un prezzo mai visto prima per il modello più esclusivo (Apple Watch Serie 6 GPS+Cellular), allora l’acquisto è d’obbligo.

Apple Watch Series 6

Un design che è diventato ormai un evergreen, tanto da vantare innumerevoli imitazioni. Dall’altra parte un’autonomia finalmente convincente, in grado di reggere il confronto anche con i modelli più recenti. E poi un sistema di comunicazione contactless tra dispositivi completamente rinnovato, da sfruttare sia per i pagamenti con Apple Pay sia con le esclusive funzionalità di Apple CarKey (ad esempio aprire e accendere l’auto senza più l’utilizzo delle chiavi).

E il fatto che Apple Watch Series 6 sia sempre un indossabile attuale lo dimostra il fatto che sono disponibili sia l’always on display che il saturimetro, due funzionalità che rappresentano oggi lo standard per la maggior parte dei nuovi smartwatch in vendita.

Se vuoi sostituire il tuo vecchio Apple Watch con un modello sempre attuale, corri a mettere nel carrello l’Apple Watch Series 6 GPS+Cellular a soli 334,98€, grazie al super sconto del 38% offerto da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.