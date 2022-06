Apple Watch Series 6: CLAMOROSO sconto su Amazon (-27%)

Offerta dell’ultimo minuto: Apple Watch Series 6 si trova su Amazon ad un prezzo fuori di testa. Solo 319,00€ al posto di 439€ Con cassa in alluminio color argento e il cinturino sport bianco abbinato.tenete conto che si tratta di un risparmio medio pari al 27% sul prezzo di acquisto, ci sono le spedizioni gratuite incluse per gli abbonati alla piattaforma Prime, si può richiedere il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e c’è l’assistenza sette giorni su sette. Sarete anche coperti dalla garanzia per due anni, quindi qualsiasi problema non vi dovrà far perdere il sonno: basterà chiamare Amazon e il sito vi proporrà le migliori soluzioni.la versione di sconto è quella con il modem GPS e con la cassa da 40 mm, ideale per coloro che hanno un polso che misura 130-200 mm.

Apple Watch Series 6, ancora un Best Buy

È vero, sta per arrivare Apple Watch Series 8. Mancano tre mesi al debutto dei nuovi orologi smart di Cupertino ma questa versione in particolare è una delle migliori mai rilasciate dall’azienda. Con il modulo GPS potrete rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio, a patto che vi troviate vicino al vostro iPhone.

Potrete misurare l’ossigeno nel sangue, grazie al nuovo sensore e ad una nuovissima app super intuitiva. Potrete controllare il vostro ritmo cardiaco grazie all’applicazione ECG Che mi consentirà di fare quindi un elettrocardiogramma.il display retina e 2,5 volte più luminoso rispetto alla versione del 2019 ed ha la tecnologia Retina con Always On display.

Il processore interno e fino al 20% più veloce rispetto al modello dell’anno prima. Potrete anche monitorare il vostro sonno notturno e i progressi sportivi compiuti durante un determinato lasso di tempo. Grazie all’applicazione Fitness su iPhone terrete sempre sotto controllo i vostri progressi quindi durante la corsa, camminata, le uscite in bicicletta, lo yoga, che il nuoto, il ballo e tanti altri sport ancora.

Insomma, il futuro della salute parte da qui, dal vostro polso, come dice Apple. Smart, bello e con un’autonomia top. Cosa volere di più? Il prezzo in sconto è di 319,00€ al posto di 439 €, ma fate presto.non sappiamo quante scorte ci siano ancora su Amazon.intanto la disponibilità è immediata e la transazione sicura. Buon divertimento con il vostro nuovo Apple Watch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.