Apple Watch Series 6: ADDIO e grazie di tutto

Apple ha iniziato ieri ad accettare i preordini per lo smartwatch Watch Series 7, presentato tre settimane fa. Allo stesso tempo, l'azienda ha smesso di vendere la Series 6 uscita lo scorso anno.

Apple Watch Series 6 lascia il posto al nuovo modello

Secondo il sito Web ufficiale dell'azienda, la società ha rimosso la pagina Watch Series 6 dal suo store online e si vede che non permette più l'acquisto di questo dispositivo ai propri clienti. Pertanto, la gamma di smartwatch della mela ora è composta da Watch Series 3, Watch SE e Watch Series 7.

Curiosamente, l'OEM di Cupertino vende ancora il wearable del 2017, introdotto cinque anni fa. Certo, è bello sapere che l'azienda mantiene aggiornato un dispositivo così “antico“, ma le lamentele sulla qualità del device hanno iniziato ad emergere già un anno fa, dopo il rilascio di watchOS 7. Pertanto, gli utenti che vogliono ottenere una buona esperienza nell'utilizzo di uno smartwatch dovrebbe prestare attenzione al Watch SE.

A proposito: su Amazon si trova al prezzo speciale di 299,99€.

Naturalmente, i possessori di Watch Series 7 otterranno il meglio della tecnologia proprietaria della compagnia con, in primis, uno schermo più grande con cornici più sottili, protezione dalla polvere IP6X, registrazione ECG e misurazione dell'ossigeno nel sangue spO2 e molto altro ancora. Le prime unità arriveranno al pubblico venerdì prossimo.

Gli utenti potranno scegliere tra due versioni dell'Apple Watch Series 7 con altezze da 41 e 45 mm, mentre i modelli della generazione precedente erano disponibili con scocche da 40 e 44 mm. Il display Retina offre il 70% di luminosità in più nelle giornate di sole ed è sempre attivo grazie alla feature Always On Display-

Secondo gli sviluppatori, gli utilizzatori potranno inserire il 50% in più di testo sullo schermo del nuovo orologio. È interessante notare che Apple ha cambiato le dimensioni della custodia dello smartwatch solo per la seconda volta.

Una singola carica della batteria sarà sufficiente per un funzionamento continuo di 18 ore. L'azienda definisce il nuovo orologio smart come “l'Apple Watch più durevole” grazie al vetro rinforzato e al case protetto dalla polvere mediante lo standard IP6X.