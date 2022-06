Apple Watch Series 4 e 5: watchOS 9 vi ricalibra la batteria

Sembra che watchOS 9 consentirà di ricalibrare alla capacità massima di sistema la batteria degli Apple Watch Series 4 e 5; questa novità dovrebbe rendere felici i possessori dei “vecchi” wearable di Cupertino.

Di fatto, sembra proprio che le mela stia aggiungendo una funzionalità davvero unica a bordo della nuova iterazione del software per smartwatch di Cupertino. Attenzione però, perché sembra che sia compatibile solo con i “vecchi” wearable del 2018 e del 2019. A cosa serve una ricalibrazione della batteria? Ve lo spieghiamo subito; serve per avere una stima più precisa di quella che è la capacità reale dell’accumulatore presente sul wearable.

watchOS 9 “salva” i vostri vecchi Apple Watch

Dopo l’update del firmware infatti, il vostro dispositivo si ricalibrerà in automatico e quindi vi darà un valore più preciso di quello che è il suo vero valore. Si ha una maggiore percezione di quello che rimane.

Se ci pensate, la mela ha già introdotto questa funzione di ricalibrazione della batteria per gli iPhone di vecchia generazione (dal modello 11 in poi, ad esempio), così da facilitare la reale capacità delle celle energetiche dei dispositivi mobili. Sugli indossabili di Cupertino però, questa feature non è mai arrivata. Sappiate una cosa però: la ricalibrazione non è una cosa che avviene “dall’oggi al domani”; possono servire settimane per completare il processo, anche perché il software ha bisogno di diversi cicli di ricarica per capire la reale capacità.

Conviene dunque comprare un Watch Series 4 o 5?

A nostro avviso sì, se li trovate in sconto su Amazon. Il Watch Series 4 ad esempio, con cassa da 44 mm nera e con cinturino Sport Loop si porta a casa a soli 259,89€ (ricondizionato come nuovo): un buon affare. A 340,39€ invece, vi portate a casa il Watch Series 5 con cassa in alluminio color silver da 44mm e modem LTE incluso. Con questa versione potrete anche fare e ricevere telefonate senza l’ausilio del vostro iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.