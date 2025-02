Apple Watch Series 10: occasione Amazon, è sconto al MINIMO STORICO

Occasione da non perdere su Amazon perché il nuovo Apple Watch Series 10 GPS con cassa da 42 mm in alluminio Jet Black e cinturino Sport Loop è disponibile al minimo storico di soli 379 euro invece di 459, con spedizione Prime, consegna in 24 ore e la possibilità di attivare il pagamento a rate con Cofidis.

Apple Watch Series 10: tutto al polso

Apple Watch Series 10 risalta subito grazie al display Retina always-on ampio fino al 30% in più rispetto ai modelli precedenti, per non parlare del design più sottile e leggero e di una ricarica così rapida che ti porta all’80% in pochi minuti.

Lo smartwatch è pensato per ogni scenario di utilizzo: per monitorare la salute ti offre notifiche sulla frequenza cardiaca, l’app ECG per un controllo avanzato del cuore e l’app Parametri Vitali che analizza battito cardiaco e respirazione durante il sonno.

Buone notizie anche se ami lo sport visti gli anelli Attività che ti aiutano a tenere sotto controllo i progressi giornalieri con l’app Allenamento che offre invece parametri avanzati per ogni tipo di attività fisica, inclusi i nuovi sensori di profondità e temperatura dell’acqua.

Con Apple Watch Series 10 potrai inoltre inviare messaggi, rispondere alle chiamate, ascoltare musica e usare Siri, oltre a contare a funzionalità di sicurezza avanzata come Rilevamento incidenti e cadute che chiamano automaticamente i soccorsi in caso di emergenza.

Resistente alla polvere e impermeabile fino a 50 metri, Apple Watch Series 10 a questo prezzo è un vero affare. Acquistalo a soli 379 euro invece di 459.