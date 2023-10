Apple Watch Serie 8 in OFFERTISSIMA su Amazon: tuo a 399€

Approfitta dell’offerta speciale per l’Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm), un smartwatch all’avanguardia con cassa in alluminio color mezzanotte e cinturino Sport color mezzanotte.

Acquistalo adesso a soli 399,88€ anziché il prezzo consigliato di 429,00€, risparmiando il 7%. Questo straordinario smartwatch è dotato di un sensore di temperatura, in grado di misurare l’ossigeno nel sangue grazie a un sensore e un’app avanzata.

Ti terrà informato tramite notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo cardiaco irregolare, fornendoti funzioni avanzate per la sicurezza come il “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”.

L’app Allenamento è stata migliorata, offrendo parametri ancora più evoluti e nuovi modi per praticare sport. Inoltre, l’app Bussola è stata ridisegnata e include funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”. Con Apple Watch, puoi monitorare la tua attività quotidiana e i tuoi progressi nell’app Fitness sul tuo iPhone.

Se hai un telefono iPhone, vale assolutamente la pena di completare il tuo ingresso nell’ecosistema di prodotti e servizi della Apple portando al polso un Apple Watch. Non esiste un modo migliore per tenere sotto controllo la tua salute e lo sport, tenendo tutte le tue notifiche sempre a portata di polso.

Non perdere questa occasione per avere tra le mani il massimo dell’innovazione tecnologica con l’Apple Watch Series 8. Acquistalo ora e risparmia il 7%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.