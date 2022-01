Apple Watch Serie 7 è la super novità di MediaWorld da non farsi scappare

MediaWorld non si dà pace e dopo il Blue Monday eccolo di nuovo qui con una proposta incredibilmente ghiotta. Si tratta di una super novità da non farsi scappare. Stiamo parlando del nuovissimo Apple Watch Series 7 GPS 45mm. Mettilo nel carrello a soli 449,99 euro, invece di 469 euro e fai l'affare del giorno. Approfitta di questa offerta pazzesca! Con questo smartwatch avrai a disposizione il display più ampio della categoria, più resistenza e più velocità. Insomma, un concentrato di funzioni evolute che si prenderanno cura di te, del tuo tempo libero, dello svago, dello sport e persino della tua salute.

Apple Watch Series 7 è l'occasione imperdibile del giorno di MediaWorld

Non ci sono altre parole per descrivere questa occasione imperdibile se non dire che è fantastica. Oggi acquisti il tuo nuovo Apple Watch Series 7 GPS 45mm a soli 449,99 euro, invece di 469 euro. Fai scattare l'ora di una vita più sana e mettilo nel carrello e aggiudicati il miglior prezzo di sempre per questo prodotto!

Avrai tutto a portata di polso grazie al display il 20% più ampio e con i bordi il 40% più sottili rispetto alla Series 6. L'interfaccia è stata ottimizzata per rendere tutto più semplice da vedere e da usare. Oltre alla sua cassa completamente ridisegnata, potrai anche scegliere tra i due nuovi quadranti esclusivi.

Il cristallo anteriore dell'Apple Watch Series 7 è più robusto che mai. Resistenza alla polvere certificata di grado IP6X e resistenza all'acqua fino a 50 metri. Potrai quindi indossarlo in piscina, ma anche al mare senza problemi e senza doverti preoccupare.

La tua salute sarà costantemente controllata dal suo nuovo Apple Watch Series 7. I livelli saranno monitorati costantemente, anche quello dell'ossigeno nel sangue, oggi importantissimo vista la pandemia da Covid-19. Inoltre, potrai decidere di fare un ECG dove e quando vuoi. Questo modello monitora anche la qualità del sonno. Infine, potrai sempre stare tranquillo: SOS emergenze si attiverà in caso di caduta per svenimento o incidente.

Tieniti in forma con questo nuovo allenatore diventato ancora più grande. Calcolerà quanto ti muovi ogni giorno e te lo mostrerà in modo chiaro grazie agli anelli Attività. Potrai condividere i tuoi traguardi con chiunque vorrai e sfidare gli amici. Grazie ad Apple Fitness+ potrai tenerti in forma sul serio.

Sfrutta questa occasione e non lasciartela sfuggire. Acquista il tuo nuovo Apple Watch Series 7 GPS 45mm a soli 449,99 euro, invece di 469 euro, grazie a questa super offerta di MediaWorld.