Apple Watch SE torna in sconto, approfittane SUBITO

Dopo qualche giorno di assenza ritorna su Amazon una promozione davvero incredibile. Apple Watch SE con cassa da 40 mm in alluminio color argento con il cinturino sport blu abisso abbinato, si porta a casa solo di 279,00€ al posto di 309 €. Capite bene che c’è un risparmio medio pari al 10% sul prezzo di listino e in più con la consegna Prime, lo riceverete a casa in pochissime ore o al massimo in un paio di giorni.

Apple Watch è un dispositivo davvero unico; vi permette di leggere le notifiche provenienti dei social, le chiamate e i messaggi in entrata (potrete anche rispondervi grazie al microfono della cassa presenti nella scocca del device) e non solo.

Apple Watch SE 40mm: perché comprarlo oggi

Apple Watch SE presenta anche il modulo GPS così potrete tenere traccia di vostra dei lamenti e anche di tutto lo sport che amate fare; ci sono tantissime modalità con cui divertirvi e potrete tenere traccia dei vostri progressi. Non dimenticate che le sfide giornaliere o mensili daranno quel tocco di pepe in più alla vostra routine.

Lo schermo retina vi permette di vedere tutto in un solo colpo d’occhio ci sono tantissimi quadranti da scegliere, anche per cambiarne uno al giorno volendo. Monitor a perfino la frequenza cardiaca è in caso di ritmo irregolare o nel caso questa sia troppo alta o troppo bassa, lo smart Watch vi invierà una notifica, così potrete far vedere al medico vostro i suddetti valori. Inoltre, con l’applicazione sonno riuscirete a creare una routine perfetta per il vostro riposo quotidiano; con le modalità presenti a bordo come ad esempio “non disturbare“ sarete sempre concentrati su quello che starete facendo e non rischierete di distrarvi con notifiche inutili.

La versione da 40 mm si sposa perfettamente con tutti i polsi piccoli. Oggi può essere vostra so di 279,00€ al posto di 309,00€, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon quindi avrete sempre la massima garanzia e l’assistenza per due anni.

