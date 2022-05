Apple Watch SE è il protagonista dell'Apple Spring Break di Unieuro

Apple Watch SE è il protagonista indiscusso dell’ottima promozione Apple Spring Break di Unieuro. Si tratta di un’occasione davvero unica per uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità prezzo. Ovviamente questa offerta alza il livello.

Infatti, oggi metti nel carrello il fantastico Apple Watch SE GPS 44mm a soli 269 euro, invece di 339 euro. Si tratta di un risparmio pari al 20% preciso. Questo incredibile prodotto non solo è affidabile, ma offre tutte le funzionalità necessarie per prendersi cura di sé.

Come dice Casa Cupertino, “sa fare proprio tutto, anche costarti meno“. Ed è proprio così. Potrai rimanere sempre in contatto con tutti grazie al suo ampio display che mostra le notifiche del tuo iPhone. Inoltre, grazie al monitoraggio continuo delle tue attività e dei tuoi progressi ti aiuta a vivere una vita attiva e sana.

Non manca nemmeno la sicurezza perché con Apple Watch SE hai a disposizione i migliori sensori evoluti per misurare quanto ti muovi ogni giorno, quanto allenamento hai fatto e lo stato della tua salute. Grazie al sensore per la frequenza cardiaca saprai anche come sta il tuo cuore e monitorerai anche il tuo sonno.

Apple Watch SE: un grande smartwatch a un piccolo prezzo

Non preoccuparti di indossare Apple Watch SE. Avrai tutta la sicurezza e la robustezza necessarie per poter svolgere al meglio le tue attività senza pensieri. Infatti, è anche impermeabile all’acqua e può accompagnarti non solo sotto la doccia o in piscina, ma anche al mare nell’acqua salata.

Non perderai mai d’occhio la salute del tuo cuore. Con l’app Battito Cardiaco controllerai il suo ritmo sempre. Inoltre, in caso di irregolarità sarai avvisato da una notifica. Non solo ti avviserà se la frequenza è troppo alta o troppo bassa, ma ti segnalerà anche se c’è qualcosa che non va.

Con il display il 30% più ampio del modello Series 3 potrai godere al massimo i contenuti, rispondere alle chiamate e ai messaggi con molta più facilità. Inoltre, è fino a 2 volte più veloce rispetto ai modelli Series 3.

Fai l’affare del giorno e approfitta della promo Apple Spring Break di Unieuro. Acquista il tuo nuovo Apple Watch SE GPS 44mm a soli 269 euro, invece di 339 euro. Sta aspettando solo te a questo prezzo favoloso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.