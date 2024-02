Apple Watch SE al MINIMO STORICO su Amazon: da non perdere

Se non voi fare rinunce devi andare su un dispositivo Apple e oggi puoi metterti al polso il bellissimo Apple Watch SE di 2a generazione a soli 219,90 euro, invece che 289 euro.

Questa non è una promozione che si vede tutti i giorni. Ora puoi avvalerti di uno sconto del 24% dal prezzo di listino e quindi risparmi la bellezza di 69 euro. Tieni presente che è il prezzo più basso di sempre registrato su Amazon per cui se non fai veloce rischi di perdertelo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 43,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple Watch SE da 40mm: la bomba su Amazon

Come dicevamo, ma non credo che ci sia poi bisogno di dirlo, questo è sicuramente il migliore wearable che puoi acquistare. È dotato di una cassa da 40 mm con display Retina LTPO OLED dai colori intensi ed è sempre visibile in qualsiasi condizione di luce. Ha un cinturino sportivo comodissimo che non fa sudare il polso.

Possiede il potente processore Sip S8 Dual-core a 64 bit che regala un’esperienza veloce e fluida a tutte le tantissime funzioni. Può tenere traccia del tuo corpo quando ti alleni e quando riposi. Effettua e rispondi alle chiamate direttamente dallo smartwatch ed è anche resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibile spariscono. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Apple Watch SE di 2a generazione a soli 219,90 euro, invece che 289 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.