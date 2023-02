Apple Watch SE GPS 44mm in super offerta da Unieuro (anche a rate)

L’Apple Watch SE è lo smartwatch Apple più economico ma anche la scelta più intelligente che si possa prendere per il proprio portafoglio. Uscito insieme all’Apple Watch Series 7, il modello SE riunisce gli elementi migliori di Watch Series 4 e Watch Series 4 per un’esperienza d’uso e un rapporto qualità-prezzo invidiabili.

L’ultima promo Offerta Volantino di Unieuro abbassa fino a 299 euro il prezzo di Apple Watch SE, grazie al 14% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 349 euro. E se lo acquisti online puoi scegliere anche di pagarlo in tre comode rate senza interessi da 99 euro al mese con Klarna o PayPal.

50 euro di sconto sull’Apple Watch SE GPS 44mm

Il modello in offerta è l’Apple Watch SE in versione GPS da 44mm con cassa in alluminio color Mezzanotte e cinturino Sport Band Mezzanotte. A bordo il sistema operativo watchOS 9, l’NFC e il cardiofrequenzimetro.

Con questo modello puoi fare tutto quello che i possessori di altri Apple Watch ben più costosi fanno, eccetto misurare l’ossigenazione nel sangue, eccetto usare l’always on display (assenza assorbita dal funzionamento perfetto dell’accelerometro), eccetto l’elettrocardiogramma. Per il resto, le funzionalità sono le stesse che si trovano in tutti gli smartwatch prodotti dalla casa di Cupertino.

Metti nel carrello ora l’Apple Watch SE da 44mm per approfittare dell’offerta volantino di Unieuro e risparmiare subito 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (299 euro anziché 349 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.