Apple Watch SE di 2a generazione in sconto sotto i 280€ da MediaWorld

Lo smartwatch della casa di Cupertino dal miglior rapporto qualità-prezzo, che non rinuncia alla potenza dei sensori e alle funzioni innovative per la sicurezza. L’Apple Watch SE di seconda generazione, nella versione GPS da 40mm, è in queste ore in offerta sul sito ufficiale di MediaWorld al prezzo di 279,99 euro anziché 309 euro, nell’ambito della promo Tech is Woman. Il ritiro in negozio è gratuito.

Apple Watch SE di seconda generazione: sconto immediato di 30 euro sul sito di MediaWorld

Rispetto ad Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, due modelli che di listino costano rispettivamente 200 euro e 700 euro in più, il nuovo Apple Watch SE presentato lo scorso anno perde l’always-on display, l’elettrocardiogramma, l’app che misura la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il sensore di temperatura. Per il resto hai al polso un Apple Watch che non ha nulla da invidiare ai suoi parenti più stretti, tra cui la chiacchieratissima funzione di sicurezza Rilevamento incidenti, tramite la quale l’orologio è in grado di chiamare il numero di emergenza in caso di incidente.

Con l’Apple Watch Series 8 condivide anche lo stesso potente processore, per un salto in avanti notevolissimo rispetto alla prima generazione datata 2020.

Se stai acquistando il tuo primo Apple Watch o desideri cambiare quello che hai al polso con un modello più recente, completo di tutte le funzionalità più importanti, non puoi fare scelta migliore di questa: aggiungi al carrello ora l’Apple Watch SE di seconda generazione per beneficiare dello sconto immediato di 30 euro offerto da MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.