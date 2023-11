Apple Watch SE: per il Black Friday è tuo a soli 239€

Approfitta subito degli ultimi giorni di Black Friday su Unieuro. Acquista l’ottimo Apple Watch SE a soli 239 euro, invece di 289 euro. Un ottimo prezzo per questo smartwatch spettacolare, ricco di funzionalità ed estremamente affidabile. Se hai un iPhone, ma non vuoi spendere una fortuna per abbinargli un buon orologio smart, questa è la soluzione perfetta per ricevere tutte le notifiche e rispondere a messaggi o chiamate senza dover interagire con il telefono.

Apple Watch SE: lo smartwatch economico, ma senza rinunce

Con un Apple Watch SE 40mm al polso hai un orologio smart perfettamente integrato con il tuo iPhone. Senza dubbi questo modello integra tutta la tecnologia a cui siamo abituati con i prodotti di Casa Cupertino a un prezzo decisamente interessante. Oggi ancora più conveniente grazie al Black Friday di Unieuro. La cassa in alluminio è impermeabile e super resistente oltre che elegante e comoda da indossare. Sicurezza e salute sono costantemente monitorate dai suoi sensori professionali.

Acquistalo adesso a soli 239 euro, invece di 289 euro. Con Unieuro la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 79,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.