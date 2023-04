Apple Watch SE (44mm): risparmia 40€ subito con l'offerta di Unieuro

La scelta più intelligente. Volendo descrivere in sintesi il nuovo Apple Watch SE non troviamo parole migliori se non queste. Se si escludono l’always-on display, l’app ECG e la misurazione dell’ossigenazione nel sangue, il modello economico degli smartwatch Apple appartenente alla seconda generazione non ha nulla di meno rispetto al nuovo Apple Watch Series 8. Oggi lo puoi acquistare nella versione GPS da 44mm sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 309 euro anziché 349 euro, grazie allo sconto dell’11%. E in più godi della spedizione gratuita e della possibilità di pagare a rate senza interessi con Klarna e PayPal (tre rate da 103 euro al mese).

Apple Watch SE (44mm) in sconto di 40 euro sul sito di Unieuro

Le rinunce rispetto ai nuovi Watch 8 sono minime se pensiamo che sull’Apple Watch SE ritroviamo lo stesso processore, in grado di offrire un’eccellente fluidità e prestazioni sempre al top durante l’utilizzo quotidiano. Non cambia nemmeno il livello di resistenza all’acqua, con l’SE che può spingersi fino a una profondità di 50 metri. Lo stesso discorso vale anche per il resto della sensoristica, dove ritroviamo la rilevazione in tempo reale del battito cardiaco e il monitoraggio del sonno. C’è inoltre il supporto a Fitness+, il servizio Apple che ospita più di 3.000 workout e decine di tipi di allenamento diversi.

Se hai da poco acquistato un iPhone o semplicemente vuoi sostituire il tuo vecchio Apple Watch con uno nuovo, il modello SE di seconda generazione ha tutto ciò che ti serve al miglior rapporto qualità-prezzo. Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro e risparmia 40 euro subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.