Apple Watch SE 44 mm (GPS+Cellular): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Se state cercando uno smartwatch potente ma economico di casa Apple e avete già un iPhone con voi, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del vendutissimo Apple Watch SE, giunto alla sua seconda iterazione e annunciato dall’azienda pochi mesi or sono (durante il keynote di lancio di iPhone 14, per essere precisi). Rispetto alla generazione precedente presenta davvero poche differenze e i cambiamenti sono sì rilevanti ma non sostanziali. Nonostante ciò, il prezzo è rimasto invariato, anzi. Addirittura lo si può portare a casa ad un costo veramente unico: solo 399,00€ al posto di 430,00€. Lo sconto è di 30€ che, per una versione da poco sul mercato, con modulo Cellular integrato, non è affatto male.

Apple Watch SE 44 mm: semplicemente unico a questo prezzo

Ovviamente il wearable è venduto e spedito da Amazon stessa; questo implica che godrà di numerosi vantaggi esclusivi. Citiamo le spese di spedizione gratuite, la consegna celere in pochissime ore, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con il prodotto grazie ad Amazon e un anno con Apple, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+.

Lo smartwatch è un perfetto notificatore di ultima generazione; esteticamente ha uno schermo OLED con cassa da 44 mm, cinturino in silicone e questa versione presenta il modem per la connettività Cellular. Abbinando un piano eSIM in pratica, potrete effettuare e ricevere telefonate, messaggi e non solo, il tutto senza aver per forza l’iPhone compatibile nelle vicinanze.

Tiene traccia dei vostri progressi sportivi, monitora il battito cardiaco H24, segnala le eventuali fibrillazioni atriali e in più dispone di un software ricco di funzionalità uniche pensate per la salute e per lo sport. Insomma, a 399,00€ questo Apple Watch SE (2022) con cassa Midnight da 44 mm e con il modem GPS+Cellular incorporato è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.