Apple Watch SE 44 mm: approfittate ADESSO di questa FANTASTICA offerta

Apple Watch SE è la porta di ingresso nel mondo dei wearable della mela. Il modello del 2020/2021 è ancora oggi il nostro preferito e adesso, grazie allo sconto pazzo presente su Amazon, diventa più che mai appetibile e interessante. Lo si può portare a casa con soli 249,00€, una cifra è pressocché ridicola per il modello con cassa da 44 mm. Non sappiamo quanto durerà questa promozione, quindi vi invitiamo ad approfittarne se siete interessati. Questo potrebbe essere il game changer che aspettavate, ma siate veloci.

Se lo prenderete da Amazon, riceverete numerosi vantaggi: in primo luogo dobbiamo citare le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo, ma non dimenticate che c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito stesso. Il supporto clienti è eccezionale: rispondono tutti i giorni, anche nei festivi, e sono pronti a risolvere ogni vostro problema. La garanzia di Apple è di un anno e quella di Amazon di ben due. Con quella dell’azienda, vi basterà andare in un qualunque Apple Store per chiedere supporto tecnico, mentre con il portale di shopping di Jeff Bezos avrete tutto l’aiuto necessario con una semplice chiamata da casa o una chat con un operatore.

Apple Watch SE (2021): la miglior soluzione del mercato

Inutile dilungarci più del dovuto: questo indossabile da polso è eccezionale, costa poco, ha un bel design, uno schermo con cassa da 44 mm (perfetta per chi ama gli orologi grandi al proprio polso) ed è disponibile in tre colorazioni con cinturino abbinato. Non di meno, si possono comprare tantissimi cinturini differenti dal sito di Amazon o da quello di Apple e ce ne sono molti originali e tanti altri di terze parti. Impossibile non trovare lo stile desiderato.

Non perdete tempo e approfittate di questa fantastica offerta: solo 249,00€ al posto di 349,00€ per il modello SE del 2020/2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.