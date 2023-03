Apple Watch SE (40mm): con Unieuro risparmi subito 40€

Sul sito ufficiale di Unieuro è disponibile l’Apple Watch SE nella versione GPS da 40mm a 269 euro anziché 309 euro, per effetto del 12% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La promozione rientra tra le offerte dell’ultimo volantino e prevede la possibilità di pagare anche in tre comode rate con Klarna e PayPal.

Apple Watch SE (40mm) in sconto di 40 euro da Unieuro

Ad oggi nessun Apple Watch offre l’eccellente rapporto qualità-prezzo del modello Apple Watch SE. Uno smartwatch completo nelle sue funzioni basilari, con lo stesso processore di Apple Watch Series 7 e Apple Watch Series 8. Le uniche mancanze rispetto ai due modelli appena citati sono l’app ECG, l’applicazione per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, quella per la misurazione della temperatura della pelle e il display always-on. Per il resto è pressoché identico rispetto alle ultime due generazioni di Apple Watch. In poche parole, un affare.

Il modello in offerta da Unieuro è l’Apple Watch SE in versione GPS da 40mm, con cassa in alluminio color Mezzanotte e cinturino Sport Band (anch’esso in colorazione Mezzanotte). Se scegli il pagamento rateale con Klarna o PayPal, paghi 89,66 euro al mese per tre mesi a interessi zero. E con Klarna puoi anche decidere di pagare in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

Se vuoi fare l’affare del giorno, prendi il miglior Apple Watch per rapporto qualità-prezzo risparmiando 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita, con la consegna stimata tra il 14 e 16 marzo. E se vuoi, puoi anche scegliere il ritiro gratuito in negozio.

